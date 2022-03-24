В Госдуме отреагировали на слова Бельерина о расизме в адрес России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова испанского защитника Эктора Бельерина, который заявил, что ситуации на Украине уделяют больше внимания, чем конфликтам в других регионах мира.

«Приятно, когда в футбол играют умные и нетрусливые люди. В основном спортсмены либо молчат, либо не поддерживают нас. Он молодец, сказал все правильно. Таких людей надо уважать, их немало. Видно, что человек неплохо разбирается в политике. Очень надеюсь, что испанское руководство отнесется с понимаем к его позиции и не будет накладывать на него никаких санкций», — сказал Свищев «СЭ».

27-летний футболист — игрок «Арсенала», он выступает за «Бетис» на правах аренды. На счету Бельерина 4 матча за сборную Испании.