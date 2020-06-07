В ФИФА заинтересованы в создании потолка зарплат

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о предложениях реформирования футбольных механизмов.

— Я слышал интересные предложения по большому ряду вопросов, — цитирует Инфантино The Guardian. — Начиная от потолка зарплат, ограничения трансферных сумм, других механизмов налогообложения и заканчивая возможным требованием вносить средства в резервный фонд на случаи на манер сегодняшнего.

ФИФА уже проводит работу в этой области, хоть мы и сталкиваемся с корыстными интересами противодействующих лиц. Эти проекты должны обсуждаться на всех уровнях. Нам следует обсуждать такие вопросы, вместе переживая сложный период.