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В ФИФА заинтересованы в создании потолка зарплат

01:45
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Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о предложениях реформирования футбольных механизмов.

— Я слышал интересные предложения по большому ряду вопросов, — цитирует Инфантино The Guardian. — Начиная от потолка зарплат, ограничения трансферных сумм, других механизмов налогообложения и заканчивая возможным требованием вносить средства в резервный фонд на случаи на манер сегодняшнего.

ФИФА уже проводит работу в этой области, хоть мы и сталкиваемся с корыстными интересами противодействующих лиц. Эти проекты должны обсуждаться на всех уровнях. Нам следует обсуждать такие вопросы, вместе переживая сложный период.

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