В ФИФА считают, что из-за коронавируса матчей сборных не будет до следующего года

Президент конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни предположил, как коронавирус отразится на международном футболе. Ранее на следующий годбыли перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки, а также матчи национальных команд, запланированные на март и июль 2020 года.

— Я лично думаю, что это может быть сложной задачей, — приводит слова Монтальяни AP. — Не столько из-за проблем со здоровьем во всем мире и различной степенью готовности, сколько из-за того, что отправимся в международные поездки. Приоритет — национальный футбол. Сентябрь все еще находится в планах, не уверен, что у него твердая почва, учитывая то, что происходит сейчас.

Если нам дадут зеленый свет, то очень сомневаюсь, что первый матч будет с болельщиками. Это огромный риск. Почти уверен, что это будет поэтапный подход.

Совершенно уверен, что с мартовским окном в 2021 году будет все в порядке. Первоочередная задача — помочь национальным лигам. Тогда посмотрим на наши соревнования.

В мире зарегистрированы 1 919 913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 119 483 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 449 589 человек выздоровели за время пандемии.