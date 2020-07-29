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В ФИФА одобрили выделение 1,5 миллиарда долларов на борьбу с последствиями коронавируса

15:59
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Бюро исполкома ФИФА одобрило предоставление финансовой помощи федерациям, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса. Выделят 1,5 миллиарда долларов.

Средства будут доступны футбольному сообществу, включающее профессиональный мужской и женский футбол, молодежный и массовый футбол через систему комбинированных грантов и займов в соответствии со строгими требованиями организации.

Каждая из 211 федераций получит грант в размере миллиона долларов. Отдельно 500 тысяч выделят на женский футбол. Федерации смогут взять кредиты до пяти миллионов.

«Этот план помощи является отличным примером футбольной солидарности и приверженности в такие беспрецедентные времена, — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино. — Я хотел бы поблагодарить моих коллег из исполкома за то, что они одобрили решение о продвижении такой важной инициативы на благо всех федераций и конфедераций».

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