В ФИФА не стали обсуждать вопрос отстранения Израиля от турниров

На заседании совета ФИФА 2 октября не обсуждали возможное отстранение израильских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

Вопрос не был включен в повестку дня.

29 сентября The Guardian сообщил, что на этой неделе должно пройти голосование исполкома УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций-2025/26, а «Маккаби» из Тель-Авива — от матчей в Лиге Европы.

Позже появилась информация, что решение отложено в связи с мирными переговорами по вопросу конфликта в секторе Газа.