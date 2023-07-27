В Федерации футбола Мавритании назвали интересной возможность провести товарищеский матч со сборной России
Первый вице-президент Федерации футбола Мавритании Азиз Бугурбал прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с РФС.
«Это первый шаг сотрудничества. Исторически Россия помогала Мавритании. Есть много сфер, над которыми можно работать. Товарищеский матч? Думаю, об этом рано говорить. Надо посмотреть календари. Лично для меня это было бы интересно. Я наполовину русский, наполовину мавританец. Было бы интересно это организовать», — сказал Бугурбал на стенде РФС в рамках форума «Россия — Африка».
Форум «Россия — Африка» проходит с 27 по 28 июля.
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1
|Краснодар
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|3-1
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2
|Зенит
|1
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|0
|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
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Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
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Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
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Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
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Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1