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В Аргентине полицейский застрелил 17-летнего футболиста

11:34
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В Аргентине полицейский застрелил 17-летнего футболиста клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса, сообщает Marca.

По информации источника, инцидент произошел 17 ноября в Буэнос-Айресе.

Футболист вместе с тремя друзьями ехал в машине, когда полицейские открыли огонь по автомобилю. По версии полиции, автомобиль протаранил полицейскую машину, когда его пытались остановить на перекрестке.

«Барракас» выступил с требованием провести справедливое расследованиt, а также объявил трехдневный траур, во время которого команда не будет проводить спортивные мероприятия.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/barracascentral/status/1461443857539903497

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Карен Саркисян все материалы автора
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