В Аргентине полицейский застрелил 17-летнего футболиста
11:34
В Аргентине полицейский застрелил 17-летнего футболиста клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса, сообщает Marca.
По информации источника, инцидент произошел 17 ноября в Буэнос-Айресе.
Футболист вместе с тремя друзьями ехал в машине, когда полицейские открыли огонь по автомобилю. По версии полиции, автомобиль протаранил полицейскую машину, когда его пытались остановить на перекрестке.
«Барракас» выступил с требованием провести справедливое расследованиt, а также объявил трехдневный траур, во время которого команда не будет проводить спортивные мероприятия.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/barracascentral/status/1461443857539903497
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