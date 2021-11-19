В Аргентине полицейский застрелил 17-летнего футболиста клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса, сообщает Marca.

По информации источника, инцидент произошел 17 ноября в Буэнос-Айресе.

Футболист вместе с тремя друзьями ехал в машине, когда полицейские открыли огонь по автомобилю. По версии полиции, автомобиль протаранил полицейскую машину, когда его пытались остановить на перекрестке.

«Барракас» выступил с требованием провести справедливое расследованиt, а также объявил трехдневный траур, во время которого команда не будет проводить спортивные мероприятия.