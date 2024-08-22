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Сегодня, 17:40

В Англии назвали лучшего центрального нападающего в истории футбола

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Англоязычное издание Give me Sport составило рейтинг лучших центральных нападающих в истории футбола.

На первом месте в списке оказался трехкратный чемпион мира Пеле. На вторую строчку поставили лучшего венгерского футболиста прошлого века Ференца Пушкаша. Тройку замкнул лучший бомбардир в истории «Баварии» Герд Мюллер.

В рейтинг не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси, поскольку в ходе карьеры они играли на другой позиции.

Топ-10 центрфорвардов в истории по версии издания выглядит следующим образом:

1. Пеле;

2. Ференц Пушкаш;

3. Герд Мюллер;

4. Ромарио;

5. Эусебио;

6. Альфредо Ди Стефано;

7. Роналдо;

8. Тьерри Анри;

9. Джимми Гривз;

10. Уэйн Руни.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: количество забитых голов, выигранных трофеев, а также личные достижения.

Пеле
Футбол
Герд Мюллер
3
1
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2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
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 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
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11
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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