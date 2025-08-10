Футбол
10 августа, 19:22

Умер лучший бомбардир в истории сборной Японии по футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Японская футбольная ассоциация (JFA) сообщила о смерти бывшего футболиста сборной Японии Кунисигэ Камамото.

Камамото был 81 год. Он скончался в результате пневмонии.

На счету нападающего 75 голов 76 матчах в сборной Японии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В 1968 году он забил семь голов на Олимпиаде, став лучшим бомбардиром турнира, когда Япония стала бронзовым призером.

  • Jubmoj

    Останется в памяти болельщиков Японии

    11.08.2025

  • Adminni

    фига у него стата была...

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    земля пухом

    10.08.2025

