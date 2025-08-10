Умер лучший бомбардир в истории сборной Японии по футболу

Японская футбольная ассоциация (JFA) сообщила о смерти бывшего футболиста сборной Японии Кунисигэ Камамото.

Камамото был 81 год. Он скончался в результате пневмонии.

На счету нападающего 75 голов 76 матчах в сборной Японии. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В 1968 году он забил семь голов на Олимпиаде, став лучшим бомбардиром турнира, когда Япония стала бронзовым призером.