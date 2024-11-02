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Украинский футболист Алиев внесен в список террористов и экстремистов

Алина Савинова
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Александр Алиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывшего украинского полузащитника «Локомотива» Александра Алиева внесли в список террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Росфинмониторинга.

10 октября стало известно, что 39-летний Алиев добавлен в розыскную базу МВД России за призывы к терроризму. В пресс-службе столичного главка СК РФ заявляли, что в отношении экс-игрока возбуждено уголовное дело.

Ранее бывший спортсмен призывал к убийству мирного населения Курской области, где он жил на протяжении нескольких лет. Алиев является уроженцем Хабаровска и имеет российское гражданство.

В России Алиев также выступал за «Анжи» в сезоне-2014/15.

Источник: РИА Новости
Александр Алиев
Футбол
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 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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