"Уильямс" вновь отложил начало работы на тестах

Команда "Уильямс" начнет работу на тестах в Барселоне, в лучшем случае, в среду, заявила руководительница команды Клэр Уильямс.

- Скорее всего, мы сможем приступить к работе на трассе не раньше среды, - приводит слова Уильямс пресс-служба команды. - Безусловно, это огорчает, но, к сожалению, такова ситуация. Мы постараемся подготовить FW42 к выезду на трассу как можно быстрее.

"Уильямс" остался единственной командой, которая не успела подготовить свою машину к началу предсезонных тестов в Барселоне. Отчасти это связано с тем, что текущие тесты начались на неделю раньше, чем обычно. Изначально британский коллектив надеялся приступить к работе во вторник, но он снова был вынужден внести коррективы.

Предсезонные тесты болидов "Формулы-1" начались в понедельник, 18 февраля. Первая их часть продлится до 21-го числа. Затем у команд будет возможность поработать с 26 февраля по 1 марта.