УЕФА выделил 236,5 миллиона евро для помощи национальным ассоциациям

УЕФА на официальном сайте объявил о выделении 236,5 миллиона евро в помощь всем 55 национальным ассоциациям. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Обычно такое финансирование призвано покрыть текущие расходы и помочь в развитии определенных направлений во внутреннем футболе. Однако на этот раз УЕФА позволит ассоциациям самим выбрать, на что пойдут эти деньги.

Помощь была выделена в рамках программы УЕФА HatTrick, которая была запущена после Евро-2004. Часть доходов от проведения чемпионата Европы инвестируется в развитие футбола. Планируется, что в 2024 году HatTrick выделит национальным ассоциациям 2,6 миллиарда евро.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.