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УЕФА назвал условия, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны

16:55
УЕФА. Фото Официальный сайт УЕФА.
УЕФА. Фото Официальный сайт УЕФА.
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УЕФА на своем официальном сайте сообщил, при каких условий национальные чемпионаты могут быть не доиграны из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что лиги и национальные ассоциации должны предпринять все усилия, чтобы доиграть турниры. При необходимости они могут изменить формат соревнований.

Однако при определенных обстоятельствах у них есть право досрочно прервать турнир:

— такое право может быть реализовано, если есть указание государственных властей, запрещающее проведение спортивных событий;

— также можно завершить сезон, если имеют место непреодолимые экономические проблемы, которые делают невозможным завершение соревнований, поскольку это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних соревнований и/или клубов.

УЕФА также назвал способ отбора в еврокубки, если чемпионаты не будут доиграны.

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