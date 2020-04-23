УЕФА назвал условия, при которых национальные чемпионаты могут быть не доиграны

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, при каких условий национальные чемпионаты могут быть не доиграны из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что лиги и национальные ассоциации должны предпринять все усилия, чтобы доиграть турниры. При необходимости они могут изменить формат соревнований.

Однако при определенных обстоятельствах у них есть право досрочно прервать турнир:

— такое право может быть реализовано, если есть указание государственных властей, запрещающее проведение спортивных событий;

— также можно завершить сезон, если имеют место непреодолимые экономические проблемы, которые делают невозможным завершение соревнований, поскольку это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних соревнований и/или клубов.

УЕФА также назвал способ отбора в еврокубки, если чемпионаты не будут доиграны.