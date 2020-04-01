УЕФА даст клубам отсрочку лицензирования для участия в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дать отсрочку клубам для завершения лицензирования для участия в еврокубках сезона-2020/21 в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

«Исполнительный комитет УЕФА поддерживает предложение предоставить ассоциациям-членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приема в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен.

В результате растущей неопределенности, вызванной продолжающимися чрезвычайными событиями, исполком также решил приостановить действие положений о лицензировании клубов, касающихся подготовки и оценки будущей финансовой информации о клубах. Это решение касается исключительно участия в клубных соревнованиях УЕФА сезона-2020/21?, — отмечено в заявлении.