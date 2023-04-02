Участники студенческих футбольных команд устроили потасовку на стадионе в центре Москвы

В центре Москвы произошел конфликт между участниками студенческих футбольных команд, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Сообщается, что участники устроили потасовку на стадионе в центре Москвы, после которой в отдел полиции доставили 16 человек.

Конфликт произошел 1 апреля. В результате потасовки пострадал один человек.

«В ОМВД для разбирательства было доставлено 16 человек, на троих из которых были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство)», — приводит слова ведомства «РИА Новости».

Максимальное наказание по статье — административный арест на срок до 15 суток.