У юношеской сборной Кореи отобрали Кубок за "вульгарное" празднование. Фото

Сборная Кореи U18 выиграла турнир Panda Cup в Китае. После завершения турнира у них отобрали завоеванный трофей.

Как сообщает ВВС, один из игроков поставил ногу на Кубок. Это фото в интернете вызвало крайне негативную реакцию многих китайцев. Корейская команда позднее извинилась за этот жест.

В итоге у команды отобрали как трофей, так и звание победителя. Организаторы сообщили, что корейская сборная больше не будет приглашаться на соревнования. В китайской соцсети Weibo случившееся прокомментировали многие пользователи.

- Клянусь, мы никогда не простим корейский футбол, - написал один из пользователей. Другой описывает поведение футболистов как "варварское и вульгарное". Большинство пользователей интернета в Китае заявили, что отказываются принимать извинения.