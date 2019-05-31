У юношеской сборной Кореи отобрали Кубок за "вульгарное" празднование. Фото

Сборная Кореи U18 выиграла турнир Panda Cup в Китае. После завершения турнира у них отобрали завоеванный трофей.
Как сообщает ВВС, один из игроков поставил ногу на Кубок. Это фото в интернете вызвало крайне негативную реакцию многих китайцев. Корейская команда позднее извинилась за этот жест.
В итоге у команды отобрали как трофей, так и звание победителя. Организаторы сообщили, что корейская сборная больше не будет приглашаться на соревнования. В китайской соцсети Weibo случившееся прокомментировали многие пользователи.
- Клянусь, мы никогда не простим корейский футбол, - написал один из пользователей. Другой описывает поведение футболистов как "варварское и вульгарное". Большинство пользователей интернета в Китае заявили, что отказываются принимать извинения.
#SouthKorea's victorious under-18 footballers apologized to "all the people in China" after a picture emerged of one of their players celebrating with his foot on the #PandaCup. They even peed into the cup. The photographs caused uproar in #Chinese media and social media. pic.twitter.com/1UzXAl81dV— ShanghaiEye (@ShanghaiEye) 30 мая 2019 г.