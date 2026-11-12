Турция — Бельгия: прямая трансляция матча Лиги наций

Турция примет Бельгию в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в четверг, 12 ноября. Встреча состоится на стадионе «Гюрсель Аксель» в Измире (Турция). Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.

12 ноября, 20:00. Gursel Aksel (Измир)

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи Турция — Бельгия можно в футбольном матч-центре «СЭ» и на официальном сайте УЕФА.

В России прямую трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko. Смотреть матч можно на сайте okko.tv и в приложении сервиса по подписке.

Сборная Турции после четырех туров Лиги наций не набрала очков и занимает четвертое место в группе A1. Турки проиграли Франции (0:1), Италии (1:4), Бельгии (0:3) и в предыдущем матче снова уступили итальянцам (1:3). Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 2:11.

Бельгия имеет 6 очков и располагается на третьей строчке группы. Команда начала турнир с победы над Италией (2:0), затем уступила Франции (0:1), после чего разгромила Турцию (3:0). В последнем матче бельгийцы проиграли французам (1:4).

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 15 ноября. Турция сыграет на выезде с Францией, а Бельгия примет Италию.

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