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Турция — Бельгия: прямая трансляция матча Лиги наций, смотреть онлайн 12 ноября 2026

Турция — Бельгия: прямая трансляция матча Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

Турция примет Бельгию в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в четверг, 12 ноября. Встреча состоится на стадионе «Гюрсель Аксель» в Измире (Турция). Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.
12 ноября, 20:00. Gursel Aksel (Измир)
Турция
1:2
Бельгия

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи Турция — Бельгия можно в футбольном матч-центре «СЭ» и на официальном сайте УЕФА.

В России прямую трансляцию игры покажет онлайн-кинотеатр Okko. Смотреть матч можно на сайте okko.tv и в приложении сервиса по подписке.

Сборная Турции после четырех туров Лиги наций не набрала очков и занимает четвертое место в группе A1. Турки проиграли Франции (0:1), Италии (1:4), Бельгии (0:3) и в предыдущем матче снова уступили итальянцам (1:3). Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 2:11.

Бельгия имеет 6 очков и располагается на третьей строчке группы. Команда начала турнир с победы над Италией (2:0), затем уступила Франции (0:1), после чего разгромила Турцию (3:0). В последнем матче бельгийцы проиграли французам (1:4).

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 15 ноября. Турция сыграет на выезде с Францией, а Бельгия примет Италию.

Лига наций: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости европейского футбола — на «СЭ»

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Лига наций-2026/27: расписание матчей и трансляций 13 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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