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Третий комплект формы «Ювентуса» будет в необычных цветах

12:05
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«Ювентус» на своей странице в Twitter представил третий комплект формы на сезон-2020/21.

В новом сезоне в отдельных матчах туринцы выйдут на поле в ярких оранжевых футболках и синих трусах. Техническим партнером «старой синьоры» является Adidas.

В прошлом сезоне серии А «Ювентус» стал чемпионом, на одно очко опередив «Интер».

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