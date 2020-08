Третий комплект формы «Ювентуса» будет в необычных цветах

«Ювентус» на своей странице в Twitter представил третий комплект формы на сезон-2020/21.

В новом сезоне в отдельных матчах туринцы выйдут на поле в ярких оранжевых футболках и синих трусах. Техническим партнером «старой синьоры» является Adidas.

В прошлом сезоне серии А «Ювентус» стал чемпионом, на одно очко опередив «Интер».

