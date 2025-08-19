Тренер любительского клуба «Гудаута» Приходько пнул судью во время матча

Тренер любительского клуба «Гудаута» Алексей Приходько оскорбил и ударил арбитра во время матча чемпионата Новосибирска.

Инцидент произошел на 72-й минуте игры против команды «Прогрестор». Арбитр показал желтую карточку игроку «Гудауты» за резкое высказывание в свой адрес, что вызвало недовольство тренера. Приходько выбежал на поле, нанес удар ногой судье и сказал несколько оскорбительных выражений в его адрес.

Игра завершилась победой «Прогрестора» со счетом 4:1.