Трансфер Родриго Морено в «Атлетико» сорвался

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено не перейдет в «Атлетико». Мадридский клуб был готов заплатить на 28-летнего испанца 60 миллионов евро но в последний момент сделка сорвалась, сообщает Marca.

«Мы были готовы к тому, что Родриго покинет клуб, — отметил главный тренер «летучих мышей» Марселинью. — Трансфер должен был быть осуществлен. Клуб проинформировал меня об этом 13 августа. Морено также сказал, что уходит в «Атлетико». Но теперь сделка отменена».

В минувшем сезоне Родриго провел 51 матч за «Атлетико», забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Также в активе нападающего 17 матчей за сборную Испании, в которых он отличился 5 раз.