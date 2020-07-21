Трамп признался, что выключает спортивную трансляцию, когда видит игрока на коленях

Президент США Дональд Трамп поделился мнением по поводу антирасистских акций движения Black Lives Matter перед началом спортивных состязаний.

— Я с нетерпением жду спортивных соревнований, но каждый раз, когда вижу, как игрок стоит на коленях во время исполнения государственного гимна США (признак неуважения к нашей стране и флагу), игра для меня окончена!

«Следовало постоять больше». Хэмилтон недоволен отношением гонщиков к антирасистской акции