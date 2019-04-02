"Торпедо" объявило о старте продаж билетов на матч с "Шеффилдом"

"Торпедо" анонсировало билетную программу на выставочный матч с "Шеффилдом", который состоится 22 июня на стадионе им. Э. Стрельцова, сообщает пресс-служба клуба.

Выставочный матч приурочен к 95-летию ФК "Торпедо Москва".

Реализация билетной программы пройдет в несколько этапов:



1 этап: с 1 апреля по 1 мая онлайн-продажа билетов по специальным ценам для владельцев сезонных абонементов (2 билета по одному абонементу);



2 этап: с 8 по 14 апреля онлайн-продажа билетов со скидкой болельщикам, оставившим предварительную заявку на приобретение билетов (2 билета по одной заявке). Прием заявок осуществляется до 13 апреля включительно;



3 этап: с 15 апреля – онлайн-продажа билетов всем желающим.

О продаже билетов в кассах стадиона будет сообщено дополнительно.