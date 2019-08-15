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Томас Цорн: «Одеть футболистов в футболки в память о «Бахыте» было коллективной идеей»

15 августа 2019, 22:50
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после победы в матче 3-го отбороного раунда Лиги Европы над «Туном» (2:1) прокомментировал акцию футболистов красно-белых, надевших после матча футболки в память о погибшем фанате Алексее «Бахыте».

— Это была идея клуба, — признался Цорн. — Не было конкретного человека, который предложил эту идею. Мы хотели показать уважение, соболезнования, поэтому сделали минуту молчания, маленький трейлер и майки. (Константин Колмаков)

Спартак — Тун

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