«Томь» потеряла статус профессионального клуба

«Томь» объявила, что потеряла статус профессионального клуба.

«Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС. Теряет свой статус и Академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы — как и самих ребят, воспитанников Академии.

Пока в ведении ФК «Томь» остаются только объекты спортивной инфраструктуры, судьба которых будет решаться далее. Один из возможных вариантов их использования в ближайшие год — Юношеская футбольная лига России, первенство ЛФК, юношеские финалы Сибири и другие турниры. Но уже не с командой «Томь», а с другими представителями Томска и томского футбола.

Проект ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается. Что ж, будем надеяться на новое возрождение большого томского футбола», — говорится в заявлении клуба.

27 июня 2022 года стало известно, что «Томь» не прошла лицензирование для участия во втором дивизионе. До этого клуб не получила лицензию для участия в первенстве первой лиги в сезоне-2022/23. Также врио губернатора Томской области Владимир Мазур заявлял, что власти выделили средства на покрытие долгов по зарплате перед футболистами клуба.

Осенью прошлого года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер говорил, что компания готова помочь в возвращении клуба «Томь» в первую лигу.