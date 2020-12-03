Тирана примет первый финал Лиги конференций

Первый финал Лиги конференций состоится 25 мая 2022 года на «Национал Арене» в Тиране (Албания), сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига конференций — новый еврокубок, который стартует со следующего сезона. В его первом розыгрыше примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матчи нового турнира будут проводиться по четвергам, как и игры Лиги Европы.