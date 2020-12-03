Тирана примет первый финал Лиги конференций
22:18
Первый финал Лиги конференций состоится 25 мая 2022 года на «Национал Арене» в Тиране (Албания), сообщает официальный сайт УЕФА.
Лига конференций — новый еврокубок, который стартует со следующего сезона. В его первом розыгрыше примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Матчи нового турнира будут проводиться по четвергам, как и игры Лиги Европы.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/news/0264-10fe963eccff-721cc2315e5f-1000/
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