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Тирана примет первый финал Лиги конференций

22:18
&quot;Национал Арена&quot; в Тиране. Фото progettocmr.cc.
&quot;Национал Арена&quot; в Тиране. Фото progettocmr.cc.

Первый финал Лиги конференций состоится 25 мая 2022 года на «Национал Арене» в Тиране (Албания), сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига конференций — новый еврокубок, который стартует со следующего сезона. В его первом розыгрыше примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матчи нового турнира будут проводиться по четвергам, как и игры Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/news/0264-10fe963eccff-721cc2315e5f-1000/

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