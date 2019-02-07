Тимур Жамалетдинов: "Слуцкий на каждом шагу показывал, что не ценит меня"

Нападающий "Леха" Тимур Жамалетдинов, который принадлежит ЦСКА и выступает за польский клуб на правах аренды до конца текущего сезона, признался, что бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий​ не ценил 21-летнего российского форварда, сообщает Przeglad Sportowy.

– Мы с Чаловым оба выделялись, он не был лучше меня. Однако Леонид Слуцкий дал ему реальный шанс в основной команде ЦСКА. Я не совсем понял этого. Позже я узнал, что у Чалова был тренер, который имел хорошие отношения со Слуцким. Возможно, это было решающим фактором. Слуцкий на каждом шагу показывал, что он не ценит меня как футболиста и не любит меня как человека, – приводит слова Жамалетдинова Przeglad Sportowy.

Гончаренко что-то увидел во мне и я сразу присоединился к первой команде. Во время одной из тренировок он подошел ко мне и сказал: „Послушай, в атаке много соперников. Ты готов сыграть на другой позиции?“. Я ответил: „Конечно, да“. Гончаренко решил сделать меня левым защитником. На тренировках он поставил меня на эту позицию и продолжал объяснять, как мне улучшить игру. В первом товарищеском матче мы выиграли, а я забил гол. В дальнейшем я помогал в защите партнерам.

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