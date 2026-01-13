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The Times: УЕФА и британские федерации не поддержали реформу правила офсайда

Алина Савинова

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерации футбола Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не одобряют идею об изменении правила офсайда, сообщает The Times.

Ранее появилась информация о том, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен рассмотреть вопрос изменения правил определения положения «вне игры» 20 января на собрании в Лондоне. Инициатором данной идеи стал бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который занимает пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА. Он выступил за то, чтобы офсайд фиксировали, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом, а не одной его частью.

Как отмечает источник, УЕФА и четыре федерации считают возможное изменение правила слишком радикальным, полагая, что оно спровоцирует более глубокую оборону команд. В качестве компромисса организации хотят предложить учитывать при определении офсайда только положение любой части торса атакующего игрока, игнорируя положение ног и головы.

Однако правило не будет введено раньше чемпионата мира 2026 года, так как оно сначала должно пройти тестирование.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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