The Times: УЕФА и британские федерации не поддержали реформу правила офсайда

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерации футбола Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не одобряют идею об изменении правила офсайда, сообщает The Times.

Ранее появилась информация о том, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен рассмотреть вопрос изменения правил определения положения «вне игры» 20 января на собрании в Лондоне. Инициатором данной идеи стал бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который занимает пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА. Он выступил за то, чтобы офсайд фиксировали, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом, а не одной его частью.

Как отмечает источник, УЕФА и четыре федерации считают возможное изменение правила слишком радикальным, полагая, что оно спровоцирует более глубокую оборону команд. В качестве компромисса организации хотят предложить учитывать при определении офсайда только положение любой части торса атакующего игрока, игнорируя положение ног и головы.

Однако правило не будет введено раньше чемпионата мира 2026 года, так как оно сначала должно пройти тестирование.