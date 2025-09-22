The Athletic: «Реал» решил бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» — 2025

«Реал» решил бойкотировать церемонию вручения премии лучшему футболисту сезона «Золотой мяч», которая пройдет 22 сентября, сообщает The Athletic.

По данным источника, такое решение принял президент «Реала» Флорентино Перес. Это может быть связано с тем, что в 2024 году приз не получил нападающий мадридцев Винисиус Жуниор. Он занял второе место в голосовании «Золотого мяча» — 2024, при этом бразилец уступил награду полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Среди номинантов на приз лучшему футболисту в 2024 году было семь представителей «Реала». У ближайших преследователей — «Манчестер Сити» и «Арсенала» было по четыре представителя. В то же время лучшим тренером признали наставника «Реала» Карло Анчелотти.

На премию «Золотой мяч» в 2025 году претендуют три игрока «Реала»: англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе и Винисиус.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча». Она начнется 22 сентября в 22.00 по московскому времени.