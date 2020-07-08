The Athletic: Правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлит действие правила пяти замен на следующий сезон, утверждает The Athletic. В текущем сезоне оно было введено из-за пандемии коронавируса.

По данным источника, о продлении действия правила объявят в ближайшие дни. В данный момент командам можно делать пять замен за три остановки во время матча. В дополнительное время можно делать и шестую замену.

В сезоне-2019/20 каждой лиге предоставили право решать, использовать ли данное правило. Большинство из них воспользовались этим правом и разрешили командам делать пять замен.

При этом УЕФА ранее утверждал, что в сезоне-2020/21 в турнирах под эгидой организации будет три замены.