Сегодня, 14:07

Тарасова против возвращения пива на стадионы: «Нашему народу нельзя ничего пить, кроме лимонада»

Константин Белов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«У нас без пива люди не идут на стадион? Они идут на спортивные соревнования, чтобы пивка попить? Нашему российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме и твердой памяти на соревнованиях. Мне кажется, что пиво и российский спорт несовместимы. Наш спорт сам по себе очень интересен. И почему надо пить пиво на трибунах, я не вполне понимаю. Для этого есть бары и рестораны, а не спортивные арены», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Татьяна Тарасова
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Tommy Morton

    Не давайте Тарасовой пить. Кстати, "лимонад" на заводском жаргоне - водка.

    19.11.2025

  • Ary Giperboreev

    сказала выпивая третий стакан не закусывая:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

    19.11.2025

  • Dim7111

    РПЛ пиво не поможет, надо что-то от 20% по крепости.

    19.11.2025

  • За спорт!

    а мы и не пьём, Анатольевна, ну пивка для рывка.

    19.11.2025

  • Илья858

    Не надо про народ, говори о себе. Себе ставь диагнозы и себя обливай грязью. ЗЫ. Лично я тоже против пива на стадионах.

    19.11.2025

  • Леший

    При всём уважении к Татьяне Анатольевне всё же не стОило ей говорить обо всём народе. В данном контексте не стОило. А то вспоминается нетленное: "Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!" (с)

    19.11.2025

  • alexei zverev

    А много ли народу на стадионах? Никто не ходит на стадионы... Нахрен нужно пиво на стадионах, будучи студентом я был бы за пиво на стадионах, но с возрастом нафиг это нужно...

    19.11.2025

  • alexei zverev

    Я тоже против пива на стадионах... Но блин говорить нашему народу нельзя... А она кто, не народ... Выше закона и народа? Аристократка... Нужно как-то более адекватно доносить свои мысли... И что с пивом, что без народ не будет ходить на стадионы... Он и не ходит... Несмотря даже на бесплатные и почти бесплатные билеты...

    19.11.2025

  • Grinopel

    Нацизм и дискредитация - лютые. Она де умеет пить, а вот нароооот... Дворяне и прочая шваль в 20 веке за такое отношение к народу жестоко поплатились.

    19.11.2025

  • Grinopel

    Фашизм чистейший.

    19.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Искренне позвольте не согласиться Татьяна Анатольевна.публика по большей части у нас как говорил Полиграф Шариков в квартирах по 16 комнат не жили,но вполне приличные люди.Бываю на стадионах в разных городах.Поднакидавшихся еще до матча - минимум.Времена меняются.На стадионах 99% нормальные люди.

    19.11.2025

  • Петр К.

    не поймите меня неправильно, но я уже хочу чтобы это старое поколение поскорее бы ушло люди живут прошлым, просто будто в другом мире

    19.11.2025

  • shur

    Это она решила?

    19.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

