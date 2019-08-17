«Тамбов» — «Краснодар»: Уткин удвоил преимущество гостей
17 августа 2019, 18:11
Нападающий «Краснодара» Даниил Уткин увеличил преимущество команды в матче 6-го тура чемпионата России против «Тамбова».
Футболист подхватил мяч на линии штрафной и, улучив момент для удара, отправил его в нижний угол ворот. Отметим, что Уткин появился на поле за несколько мгновений до гола, выйдя на замену.
? Даниил Уткин отличился через минуту после выхода на замену.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
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