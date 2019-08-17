Нападающий «Краснодара» Даниил Уткин увеличил преимущество команды в матче 6-го тура чемпионата России против «Тамбова».

Футболист подхватил мяч на линии штрафной и, улучив момент для удара, отправил его в нижний угол ворот. Отметим, что Уткин появился на поле за несколько мгновений до гола, выйдя на замену.