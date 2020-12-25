Судья отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело Широкова по просьбе Данченкова

Арбитр Никита Данченков, которого избил бывший игрок сборной России Роман Широков, подал в суде ходатайство о возврате дела прокуратуру. Однако судья отказался это делать. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевшего Александр Островский.

«Заявили ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Отказ в возврате прокурору», — сказал Островский.

В ходатайстве Данченков заявил, что ранее уже подавал жалобы в прокуратуру и СК о переквалификации дела, но ему так и не ответили.

«Прошу возвратить уголовное дело по обвинению Широкова Романа Николаевича по пункту «а» части 2 ст. 115 УК РФ прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — говорится в ходатайстве.

Сегодня, 25 декабря, в суде проходят прения сторон по делу Широкова, который обвиняется в избиении судьи.