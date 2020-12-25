Судья отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело Широкова по просьбе Данченкова
Арбитр Никита Данченков, которого избил бывший игрок сборной России Роман Широков, подал в суде ходатайство о возврате дела прокуратуру. Однако судья отказался это делать. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевшего Александр Островский.
«Заявили ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Отказ в возврате прокурору», — сказал Островский.
В ходатайстве Данченков заявил, что ранее уже подавал жалобы в прокуратуру и СК о переквалификации дела, но ему так и не ответили.
«Прошу возвратить уголовное дело по обвинению Широкова Романа Николаевича по пункту «а» части 2 ст. 115 УК РФ прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — говорится в ходатайстве.
Сегодня, 25 декабря, в суде проходят прения сторон по делу Широкова, который обвиняется в избиении судьи.
Экс-футболист напал на арбитра в августе во время любительского футбольного матча. Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Защита Данченкова же считает, что имело место покушение на убийство.
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