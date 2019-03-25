Стулья и унитаз на поле. Фанаты "Ньюэллз Олд Бойз" сорвали матч. Видео

Фанаты аргентинского клуба "Ньюэллз Олд Бойз" сорвали матч первого раунда Кубка страны против "Вилья Митре".

В течение всего второго тайма ультрас "Ньюэллз Олд Бойз" скандировали оскорбительные кричалки в адрес своей команды, которая проигрывала сопернику из низшего дивизиона. На 90-й минуте, когда судья объявил о пяти добавленных минутах, начались протесты, и активные болельщики "Ньюэллс" начали проявлять агрессию, сообщает The Sun.

Поклонники команды, где начинал свою карьеру Лионель Месси, стали бросать на поле сломанные бачки унитазов и оторванные сиденья. Они также столкнулись с полицией, и по меньшей мере трое представителей правопорядка получили ранения.

Судья приостановил встречу, на поле вышли пожарные, которые пытались успокоить ультрас, поливая их из брандспойта. Спустя некоторое время рефери остановил игру и увел команды в раздевалки.

"Ньюэллз" получил техническое поражение, "Вилья Митре" вышел во второй раунд.