Пьеха оценил двойника Холанна: «Поржал! Не знал, кто такой Эрлинг, зато увидел эту девушку»

Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» оценил схожесть российского блогера Александры Катрич с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Я даже не знал, кто такой Холанн. Мне просто попалась эта девушка со своим парнем, как они угорают, что им пишут огромное количество комментариев по этому поводу. Посмотрел ее страницу и поржал! Вообще не знал, кто такой Холанн, зато увидел эту девушку. Не кажется, что она сильно похожа на норвежца! Просто смешно, что все приперлись и устроили такой лютый флешмоб у нее. Но она даже сегодня попадалась мне ха-ха, — сказал Пьеха «СЭ».

Ранее Катрич заявила «СЭ», что Пьеха стал самым популярным человеком, обратившим на нее внимание.