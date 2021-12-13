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Стали известны номинанты на премию Globe Soccer

18:12
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Стали известны претенденты на премию Globe Soccer. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В номинации «Игрок года» представлены: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

На приз лучшему тренеру претендуют Дидье Дешам (сборная Франции), Ханс Флик («Бавария»/сборная Германии), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Томас Тухель («Челси»).

За звание лучшего вратаря года поборются Тибо Курута («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эдуар Менди («Челси») и Мануэль Нойер («Бавария»).

Также были представлены претенденты в номинациях «Клуб года», «Лучший защитник», «Лучшая сборная», «Лучший женский клуб» и «Футболистка года».

Церемония награждения победителей пройдет 27 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Екатерина Савостина все материалы автора
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