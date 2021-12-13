Стали известны номинанты на премию Globe Soccer
Стали известны претенденты на премию Globe Soccer. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В номинации «Игрок года» представлены: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
На приз лучшему тренеру претендуют Дидье Дешам (сборная Франции), Ханс Флик («Бавария»/сборная Германии), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Томас Тухель («Челси»).
За звание лучшего вратаря года поборются Тибо Курута («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эдуар Менди («Челси») и Мануэль Нойер («Бавария»).
Также были представлены претенденты в номинациях «Клуб года», «Лучший защитник», «Лучшая сборная», «Лучший женский клуб» и «Футболистка года».
Церемония награждения победителей пройдет 27 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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