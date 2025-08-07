Стали известны 30 номинантов на «Золотой мяч»

Журнал France Football объявил 30 номинантов на приз лучшему футболисту года.

В список претендентов на награду попали: Усман Дембеле («ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш («Арсенал» / «Спортинг»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Харри Кейн («Бавария»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Килиан Мбаппе («Реал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Рафинья Диас («Барселона»), Деклан Райс («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Флориан Вирц («Ливерпуль» / «Байер»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Победитель станет известен на церемонии награждения, которая состоится 22 сентября. В прошлом году лучшим игроком мира был признан хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Ранее был опубликован список претендентов на приз лучшему тренеру по итогам года, лучшему вратарю и лучшему молодому игроку.