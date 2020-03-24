Стадион в Сан-Паулу преобразуют в больницу для борьбы с коронавирусом

Бразильский стадион «Пакаэмбу», на котором проводят свои домашние матчи «Коринтианс», «Палмейрас» и «Сан-Паулу», превратят в больницу под открытым небом для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, сообщает Associated Press.

По информации источника, на стадионе вместительностью в 45 тысяч мест будет расположено более 200 больничных коек, работы планируется завершить через 10 дней. Арена находится рядом с несколькими крупными больницами Сан-Паулу, в котором зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что почти все арены, которые использовались во время ЧМ-2014 для проведения футбольных матчей, были предложены клубами для преобразования их в больницы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В Бразилии около 2 тысяч зараженных коронавирусом, зафиксировано 34 летальных исхода.

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