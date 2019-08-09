Спортивный директор "Туна": "Нам нужно чудо, чтобы пройти "Спартак"

Спортивный директор "Туна" Андрес Гербер прокомментировал результат матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Спартака" (2:3), а также оценил шансы швейцарской команды на выход в следующий круг.

"Нужно чудо, но кто знает – выход в следующий раунд все еще возможен, – цитирует Гербера ТАСС. – Это мы и видели на поле, возможно все. В любом случае, мы смотрим вперед.

Результат не очень хороший для нас, игра была лучше. Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это. С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить – мы создавали моменты. После домашнего поражения очень тяжело играть против такого соперника, как "Спартак", который выступает в более сильной лиге, чем "Тун".

Ответная встреча между "Спартаком" и "Туном" состоится 15 августа в Москве.