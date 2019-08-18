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«Спасибо, «Фламенго». Балотелли извинился перед бразильским клубом

15:53
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Нападающий Марио Балотелли обратился к болельщикам «Фламенго». 29-летний итальянец был близок к переходу в бразильский клуб, но в последний момент решил принять предложение «Брешии».

«Спасибо всем болельщикам «Фламенго» за теплые слова поддержки. Мне было очень приятно это услышать. Желаю вам всего наилучшего», — написал Балотелли в Instagram.

Последние полгода Балотелли защищал цвета «Марселя», в составе которого забил 8 голов в 15 матчах лиги 1.

Obrigado! ??

Публикация от Mario Balotelli??? (@mb459)

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