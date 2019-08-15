«Спартак» — «Тун»: Шюррле вывел хозяев вперед после прохода Мирзова
15 августа 2019, 21:00
«Спартак» вышел вперед в ответном матче отборочного раунда Лиги Европы против «Туна».
Полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов протащил мяч через полполя на дриблинге, вошел в штрафную и выкатил мяч под удар нападающему Андре Шюррле, который с линии вратарской отправил его в пустые ворота — 2:1.
? Гол Андре Шюррле на 58-й минуте встречи #СпартакТун— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2019
? #МАТЧПРЕМЬЕР
? Матч! Клуб
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