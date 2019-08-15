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«Спартак» — «Тун»: Шюррле вывел хозяев вперед после прохода Мирзова

15 августа 2019, 21:00
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«Спартак» вышел вперед в ответном матче отборочного раунда Лиги Европы против «Туна».

Полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов протащил мяч через полполя на дриблинге, вошел в штрафную и выкатил мяч под удар нападающему Андре Шюррле, который с линии вратарской отправил его в пустые ворота — 2:1.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Спартак — Тун

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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