«Спартак» сыграет с чемпионом Узбекистана по футболу «Насафом» на сборах в Анталье
«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом» на тренировочном сборе в Анталье, сообщает пресс-служба узбекистанского клуба в официальном аккаунте Telegram.
Помимо красно-белых «Насаф» встретится с латвийской «Лиепаей», украинским «Вересом», российскими «Факелом», «Балтикой» и казахстанским «Шахтером».
Даты матчей станут известны позднее.
«Спартак» был победителем в предыдущем матче с «Насафом» (3:0), прошедшем 15 июля 2024 года в Москве.
«Насаф» стал чемпионом Узбекистана в 2024 году.
Источник: FC Nasaf
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|18
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|3
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|39
|
3
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|5
|3
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|35
|
5
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|18
|11
|2
|5
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|35
|
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|4
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|
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|
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|4
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|Химки
|18
|3
|7
|8
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|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
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|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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