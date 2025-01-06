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«Спартак» сыграет с чемпионом Узбекистана по футболу «Насафом» на сборах в Анталье

Даниил Аршавский
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«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом» на тренировочном сборе в Анталье, сообщает пресс-служба узбекистанского клуба в официальном аккаунте Telegram.

Помимо красно-белых «Насаф» встретится с латвийской «Лиепаей», украинским «Вересом», российскими «Факелом», «Балтикой» и казахстанским «Шахтером».

Даты матчей станут известны позднее.

«Спартак» был победителем в предыдущем матче с «Насафом» (3:0), прошедшем 15 июля 2024 года в Москве.

«Насаф» стал чемпионом Узбекистана в 2024 году.

Источник: FC Nasaf
Футбол
РПЛ
ФК Насаф
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Пари НН – Акрон
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