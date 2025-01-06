«Спартак» сыграет с чемпионом Узбекистана по футболу «Насафом» на сборах в Анталье

«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом» на тренировочном сборе в Анталье, сообщает пресс-служба узбекистанского клуба в официальном аккаунте Telegram.

Помимо красно-белых «Насаф» встретится с латвийской «Лиепаей», украинским «Вересом», российскими «Факелом», «Балтикой» и казахстанским «Шахтером».

Даты матчей станут известны позднее.

«Спартак» был победителем в предыдущем матче с «Насафом» (3:0), прошедшем 15 июля 2024 года в Москве.

«Насаф» стал чемпионом Узбекистана в 2024 году.