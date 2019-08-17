«Спартак» показал то, что осталось за кадром матча с «Туном»

«Спартак» выложил видео, которое посвящено всему тому, что происходило в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна».

? За кадром матча #СпартакТун



?? Чествование Мельгарехо перед матчем;

? Поддержка трибун;

? Подарки для Бакаева и Джикии.



Включайте полное видео и смотрите на первый домашний еврокубковый матч сезона с другого ракурса: https://t.co/9r0YSc2Ovs#ЗаКадром #Спартак #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/syEG103E1J — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 17, 2019

Красно-белые одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд соревнований, переиграв соперника по сумме двух встреч — 5:3.