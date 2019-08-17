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«Спартак» показал то, что осталось за кадром матча с «Туном»

17 августа 2019, 17:21
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«Спартак» выложил видео, которое посвящено всему тому, что происходило в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна».

Красно-белые одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд соревнований, переиграв соперника по сумме двух встреч — 5:3.

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