Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 14:14

Спаллетти останется тренером сборной Италии минимум до ЧМ-2026 — Фабрицио Романо

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

Итальянская федерация футбола не собирается в ближайшее время увольнять главного тренера национальной команды Лучано Спаллетти.

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, специалист останется на посту как минимум до чемпионата мира 2026 года.

«Моей миссией будет сделать этот состав еще моложе», — сказал Спаллетти.

В субботу, 29 июня, итальянцы проиграли сборной Швейцарии со счетом 0:2 в 1/8 финала чемпионата Европы-2024. «Скуадра Адзурра» покинула турнир в статусе действующих чемпионов.

Спаллетти был назначен главным тренером сборной Италии 1 сентября 2023 года. За это время национальная команда под руководством 65-летнего специалиста провела 14 матчей, в которых одержала семь побед, потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
1
Читайте также
Судья прервал матч Германия — Дания на Евро-2024 из-за грозы
Американского спринтера Найтона оправдали по делу о стероидах
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Время показало, кто Якин, а кто Широков. Рабинер — о великолепной победе Швейцарии над Италией
«Команда играет по схеме, которую хотел Джака». Как разрулили конфликт капитана с Якином
Вратарь Дании Шмейхель: «Я играю в футбол 23 года и до сих пор не знаю правил»
«Футбол становится нелепым — больно, что игра с Германией решается так». Дания в ярости из-за судейства
Кроос двумя словами прокомментировал выход сборной Германии в 1/4 финала Евро-2024
В Италии считают, что президент федерации должен покинуть пост после вылета сборной с Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафу считает, что обилие бразильцев в АПЛ уменьшает шансы сборной на победу в чемпионате мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости