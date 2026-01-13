Состав «Родины» пополнили три футболиста «Краснодара»

Защитники Кирилл Ларионов, Александр Лазарев и полузащитник Архип Казанцев присоединились к системе «Родины».

Все трое футболистов — выпускники Академии «Краснодара», они обучались и выступали за детско-юношеские команды «быков» с 2019 года.

19-летний Ларионов в первой части сезона был в аренде в «Волге», за главную команду «Краснодара» он провел один матч в рамках FONBET Кубка России и неоднократно попадал в заявку на матчи РПЛ.

18-летние Лазарев и Казанцев дважды становились чемпионами ЮФЛ и выигрывали бронзовые медали МФЛ в сезоне-2025.

Ларионов и Лазарев в этом сезоне будут выступать за вторую команду «Родины», которая вернулась в «золото» Второй лиги. Казанцев приступил к тренировкам с «Родиной-М».