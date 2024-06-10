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Следующий турнир развития УЕФА в России пройдет в 2025 году

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится в России в 2025 году.

«Следующий турнир развития УЕФА в России будет в 2025 году, соревнования проходят раз в год», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Турнир развития УЕФА во второй раз проходил в Волгограде с 23 по 29 апреля с участием юношеской сборной России (игроки не старше 16 лет), команд Сербии, Казахстана и Ганы.

Источник: https://tass.ru/sport/21056429
Максим Митрофанов
УЕФА
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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