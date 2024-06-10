Следующий турнир развития УЕФА в России пройдет в 2025 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится в России в 2025 году.

«Следующий турнир развития УЕФА в России будет в 2025 году, соревнования проходят раз в год», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Турнир развития УЕФА во второй раз проходил в Волгограде с 23 по 29 апреля с участием юношеской сборной России (игроки не старше 16 лет), команд Сербии, Казахстана и Ганы.