Скончался комментатор Леонид Генусов
Вчера, 1 мая в возрасте 62 лет из жизни ушел спортивный журналист Леонид Генусов, сообщает пресс-служба «Зенита».
«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Борисовича», — говорится в заявлении клуба в Twitter.
Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Борисовича.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021
С 1999 года Генусов работал в пресс-службе «Зенита», с 2002 по 2006 год он возглавлял международный отдел клуба. В последние годы он вел ток-шоу «Футбол: pro et contra» и тренировал любительскую команду «Город».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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