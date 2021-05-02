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Скончался комментатор Леонид Генусов

12:41

Вчера, 1 мая в возрасте 62 лет из жизни ушел спортивный журналист Леонид Генусов, сообщает пресс-служба «Зенита».

«Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Борисовича», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

С 1999 года Генусов работал в пресс-службе «Зенита», с 2002 по 2006 год он возглавлял международный отдел клуба. В последние годы он вел ток-шоу «Футбол: pro et contra» и тренировал любительскую команду «Город».

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