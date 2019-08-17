Скауты ЦСКА просматривают Гогуа

Скауты ЦСКА посетили матч 6-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Краснодаром». Они просматривают центрального защитника хозяев Седрика Гогуа, сообщили в эфире комментаторы «Матч Премьер».

Московский клуб может оформить трансфер 25-летнего уроженца Кот-д'Ивуара до закрытия трансферного окна.

Защитник перешел в «Тамбов» этим летом из «Даугавпилса», подписав контракт на год. В нынешнем сезоне Гогуа провел 3 матча в чемпионате России и забил 2 гола.