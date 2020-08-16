Школа Москомспорта отреагировала на смерть 17-летнего игрока на футбольном поле

ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» на своей странице в Instagram опубликовала заявление в связи со смертью 17-летнего футболиста Михаила Колосова.

«Трагический случай произошел на базе в Рублево. В матче команд 2003 года рождения в первом тайме стало плохо игроку команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаилу Колосову. Он потерял сознание на поле.

Медицинским сотрудником ФК «Строгино» тут же была оказана первая помощь. Оперативно прибыла бригада врачей. Около получаса в машине скорой помощи медики оказывали помощь игроку, после чего отправились в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Михаила, он скончался в реанимации. Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ГБУ САШ Москомспорта приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь", — сказано в сообщении.

«5 часов назад этот парень играл против меня». Участник матча — о смерти 17-летнего футболиста //

В Москве скончался 17-летний футболист //

РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего футболиста в Москве