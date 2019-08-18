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Сергей Паршивлюк заявил, что ушел из «Спартака» из-за Аленичева

18:04
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Экс-капитан «Спартака» Сергей Паршивлюк рассказал об отношениях с бывшим главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым.

— Если брать уход из «Спартака», то травмы к этому не имели никого отношения, — признался Паршивлюк в программе «Тает лед». — За год до этого отыграл сезон, забил два гола, четыре голевых отдал — для защитника крайнего неплохо. Плюс вызывался в сборную. Поэтому говорить о травмах в контексте того времени неправильно. Это был просто конфликт, который перерос во что-то большее. И на этом фоне был один выход: либо я, либо он. Понятно, что тренер на первом месте.

С этого сезона защитник выступает за «Динамо».

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_ni1064329_ponimal_libo_alenichev_libo_ja_otkrovennoje_intervju_sergeja_parshivluka

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