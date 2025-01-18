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Овчинников: «Академия РФС не гонится за сенсациями и громкими именами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что у организации нет задачи непременно пригласить в Россию именитых европейских тренеров.

«Поймите, у нас нет задачи непременно привезти Клоппа или Моуринью. Понятно, что это — престижно, это подарит вам громкие заголовки и сюжеты для статей. Но, во-первых, мы адекватно оцениваем текущую ситуацию. Каждый день писать «Юрген, приезжай в Москву»? Согласитесь, это перебор. Очевидно, что пока нет смысла говорить о чем-то конкретном. Во-вторых, мы прежде всего исходим из реальных потребностей наших тренеров. А для них будет даже полезнее пообщаться со Станиславом Черчесовым, Марцелом Личкой или Марко Николичем. Когда-то группа наших тренеров приезжала в Лондон, посмотрела тренировку «Челси». Даже поздоровались с Жозе Моуринью. Но давайте будем честны — как этот опыт им помог в реальной работе? Никак.

Поэтому мы не гонимся за сенсациями и громкими именами. И приглашаем топов, но своих практикующих тренеров. Они, кстати, с удовольствием откликаются на предложения и выступают перед нашими слушателями. Помимо тех, кого я уже перечислил, к нам приходили с лекциями Сергей Юран, Андрей Талалаев, Владимир Федотов, многие другие известные специалисты. При этом за каждым таким приглашением стоит понимание, для чего мы это делаем и что хотим услышать от того или иного тренера», — цитирует Metaratings.ru Овчинникова.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
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Спартак – Оренбург
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